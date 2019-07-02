Южноуральских "единороссов" повязали ответственностью

Лидер южноуральской "Единой России" Владимир Мякуш заявил по сути о введении "круговой поруки" за результаты выборов 8 сентября.

На конференции регионального отделения партии "Единая Россия", прошедшей 1 июля, собравшиеся члены партии заслушали несколько программных выступлений своих лидеров, а также определились с главными тезисами на предстоящую предвыборную кампанию. Основным докладчиком по выборной тематике был, как положено, лидер регионального отделения партии, спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, передает корреспондент Накануне.RU.

8 сентября южноуральцы будут выбирать 495 депутатов различного уровня (включая довыборы в местные советы), основное внимание, по понятным причинам, уделяется кампании по выборам губернатора области и кампании по выборам в 7 муниципальных советах Челябинска. Представители районных советов затем будут делегированы уже в городскую думу Челябинска. Собственно, на этом и остановился специально Мякуш, заявив, что теперь каждый депутат на своем уровне персонально будет нести ответственность за результат губернаторской кампании и в целом за исход выборов 8 сентября. По мысли Мякуша, ответственность теперь будет распределена среди депутатов Госдумы (в границах их избирательных округов, это приблизительно по 600 тыс. населения в каждом), среди депутатов законодательных органов власти на местах и на муниципальных депутатах уровня даже сельского поселения.

По сути Мякуш заявил о вводе практически круговой поруки за результаты выборов, посулив тем, кто плохо сработает, различные репрессии и кары по партийной линии.

В принципе, конечно, персональная ответственность для руководителей на территориях была и раньше, но, чтобы в таком объеме и касающаяся буквально всех – это впервые.

Выступающий заявил, что выборы 2019 года чрезвычайно важны для партии, тем более что в будущем году предстоят выборы нового корпуса депутатов Законодательного собрания, а через год, в 2021 году – выборы депутатов Госдумы.



"ЕР" заметно нервничает, а Текслер идет самовыдвиженцем

Мякуш особо подчеркнул, что результаты прошедших праймериз (предварительного голосования) "Единой России" не подлежат пересмотру и это, цитируем, "принципиальная позиция, так что не надо ходить и просить наших руководителей изменить имена победителей в списках". Это и позиция руководства регионального отделения, это и позиция Москвы, к тем, кто осмелится вопреки проигрышу на праймериз выдвигаться самостоятельно, будут применены различные санкции по партийной линии, вплоть до исключения.

Наконец, Владимир Мякуш подчеркнул, что было принято решение поддерживать на выборах губернатора назначенного врио в марте Алексея Текслера. И задача партийцев до сентября – разъяснять и поддерживать эту кандидатуру на местах. Те, кто плохо справится с данным направлением работы, получат… опять же санкции.

Региональная конференция "единороссов" прошла в довольно быстром и сжатом режиме, делегаты по каждому вопросу голосовали единодушно и дисциплинированно. Лидер партии специально подчеркнул, что за голоса избирателей нынче предстоит нешуточная борьба, тем более что в Челябинской области резко активизировались конкуренты "единороссов", прозвучала прежде всего "Справедливая Россия". как известно, её лидер Валерий Гартунг уже заявил о поддержке партией на выборах того же Теслера, а вот за мандаты депутатов районных советов "эсеры" намерены жестко конкурировать с "ЕР". Своих кандидатов выдвигают на выборах, естественно, и КПРФ, и ЛДПР, в кампании примут участие самовыдвиженцы.