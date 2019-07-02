"Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" отменили несколько рейсов в Прагу из-за решения чешских властей

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" отменяют рейсы в столицу Чехии. Об этом сообщается на сайтах перевозчиков.

В "Уральских авиалиниях" сообщили, что власти Чешской Республики решили аннулировать выданные ранее разрешения на полеты в эту страну. Поэтому со 2 июля компания приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского (Москва).

"Рейс У6-701 Екатеринбург-Прага и У6-751 Жуковский-Прага и обратно от 2 июля пока задерживаются на неопределенный срок. Всем пассажирам будут предоставлены необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Авиакомпания "Уральские авиалинии" следит за ситуацией и ожидает её урегулирования", - говорится в сообщении перевозчика. Пассажиров будут оповещать сотрудники call-центра авиакомпании.

"Аэрофлот" отменяет рейсы только частично: не будут выполнены рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. Между тем, перевозчик продолжит выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025.

"Несмотря на то, что у Аэрофлота есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов, - сообщается на сайте нацперевозчика. - Пассажиры отмененных рейсов будут перевозиться на рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025, а также передаваться на рейсы других перевозчиков. Пассажиры получают все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилами и стандартам авиакомпании".