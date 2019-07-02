В Екатеринбурге подросток на электросамокате влетел в стоящую иномарку: юноша в больнице

В Екатеринбурге в результате ДТП пострадал подросток. Авария случилась вечером 1 июля на улице Куйбышева.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, юноша 2002 года рождения ехал на самокате с электроприводом, не справился с управлением и врезался в стоящую автомашину Audi Q7. В момент ДТП у подростка отсутствовал шлем и средства пассивной защиты.

В результате парень получил травмы. С предварительным диагнозом: "сотрясение головного мозга, перелом носа, ушиб правого локтя, ушиб правого колена" он был доставлен в ДГБ №9.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.