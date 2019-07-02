В Перми гендиректор и инженер УК "Гарант" отправятся в колонию за смерть младенца, которого убила упавшая с крыши глыба

Кировский райсуд Перми отправил в колонию директора и инженера управляющей компании "Гарант", по вине которых погибла девятимесячная девочка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Напомним, 2 апреля с крыши или козырька одного из балконов дома по адресу Маршала Рыбалко, 111 на девятимесячную девочку в коляске обрушилась снежная масса. Власти города предположили, что ледяная глыба сорвалась с балкона, поскольку крыша была очищена от наледи. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Следствием установлено, что в феврале-апреле 2018 г., располагая достоверной информацией об изменениях погодных условий, связанных с интенсивным таянием снега, руководитель и инженер УК не обращали внимания на то, есть ли на кровле снежные свесы и наледь.

Суд оценил такое бездействие в два года лишения свободы для каждого из подсудимых. Их взяли под стражу в зале суда. Каждый из них должен будет заплатить по 500 тыс. руб. компенсации морального вреда.