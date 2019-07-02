24 Июля 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Центральный ФО Уральский ФО
Окулова 62, Пермь, дольщики, долгострой (2018) | Фото: https://vk.com/club69496741

Уральский регион вошел в число лидеров по количеству долгостроев

В России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства, в которые вложено 4,048 трлн руб. Счетная палата подсчитала, что стоимость 58 незаконченных строек, которые относятся к ведению региональных властей, составляет 2,9 трлн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

В числе объектов незавершенного строительства – детские сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры. На 4 тыс. государственных строек, которые приостановлены более чем на полгода или законсервированы, направили 260 млрд руб. Федеральные органы власти вложили в ОНС 1,157 трлн руб., из которых более 103,5 млрд рублей приходится на ОНС Федерального агентства воздушного транспорта, 51,8 млрд руб. – на объекты Минкультуры.

Рекордсменами по ОНС среди регионов являются Московская область (79,73 млрд руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (70,2 млрд руб.), подсчитали аудиторы. В ЯНАО в реестре незавершенных 1 391 объекта, по 193 строительство остановлено более, чем на полгода или законсервировано.

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Уральский регион вошел в число лидеров по количеству долгостроев

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Теги: Счетная палата, долгострои



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Ранее 03.07.2019 09:15 Мск Статистику по долгостроям Ямалу испортили дороги

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