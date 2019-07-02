Ставропольские экологи потребовали спасти курорты от мусора

Группа экологов Ставрополья после неоднократных обращений в госструктуры края создала петицию на сайте "Активатика" об экологической катастрофе в регионе Кавказских Минеральных Вод.

Активисты жалуются на стихийные свалки, которых множество на курортной территории, имеющей статус особо охраняемой зоны. В июне, накануне "прямой линии" с Владимиром Путиным, экологи обратились в администрацию президента России с просьбой проконтролировать выполнение его поручений в 2016 году после форума ОНФ, где говорили о деградации курортов.

Как сообщили в Минприроды края, по фактам размещения несанкционированных свалок проведена проверка, ответственным выписаны штрафы, грядут новые проверки.

Оценку того, как влияют мусорные завалы на состояние минеральных источников Кавказских Минеральных Вод, никто из представителей власти в регионе давать не решился, пишет "Коммерсант".