Трамп сообщил, что ждет встречи с Ким Чен Ыном в ближайшее время

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что с нетерпением ждет встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в ближайшее время.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. "Было замечательно встретиться с председателем [Госсовета] Северной Кореи Ким Чен Ыном в эти выходные. У нас была отличная встреча, он выглядел очень хорошо и очень здоровым. Я с нетерпением жду встречи с ним снова в ближайшее время", - написал глава Белого дома.

Трамп также написал, что переговоры Вашингтона и Пхеньяна на рабочем уровне возобновляются.

Напомним, 30 июня президент США Дональд Трамп стал первым в истории действующим главой американского государства, попавшим на территорию Северной Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе. Американские и азиатские телеканалы транслировали событие в прямом эфире.

Лидеры двух стран пожали друг другу руки. После этого северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился сделать это и назвал пересечение границы "большой честью".

Ким Чен Ын, в свою очередь, тоже пересек линию, отделяющую КНДР от Южной Кореи.

Главы государств встретились впервые после "провального" саммита в Ханое. Лидеры двух стран вели переговоры примерно четыре с половиной часа, но затем неожиданно покинули место их проведения.