Более 700 музыкантов примут участие в международном фестивале музыки в Екатеринбурге

Фестиваль "Безумные дни" пройдет в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, ожидается, что за три дня в международном мероприятии примут участие более 700 музыкантов на девяти концертных площадках. Они дадут 120 концертов, которые смогут посетить 35 тыс. слушателей.

Фестиваль объединит Россию, Францию, Японию и Польшу. Мероприятие будет проходить 12-14 июля. Российская версия знаменитого французского фестиваля, созданного продюсером Рене Мартеном около 25 лет назад, состоится в уральской столице в пятый раз. В рамках мероприятия за три дня состоится 120 коротких концертных программ, которые будут следовать одна за другой на девяти музыкальных площадках.

Главная идея фестиваля – сделать классическую музыку достоянием широкого круга. Благодаря фестивалю, у жителей и гостей города появится шанс услышать шедевры мировой музыки, соприкоснуться с высоким искусством.