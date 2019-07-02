Медведев сообщил нефтяникам о наказании за рост цен на бензин

Глава кабмина Дмитрий Медведев пригрозил наказанием компаниям в случае повышения цен на бензин в отсутствие соглашений.

"Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится, придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали", - сказал премьер-министр.

Как отметил Медведев, экономические механизмы регуляции цен на топливо хороши сами по себе.Он напомнил, что с 1 июля прекратило свое действие соглашение между Федеральной антимонопольной службой, Министерством энергетики и крупнейшими нефтяными компаниями. По словам главы кабмина, данное соглашение было временной мерой,и в идеале должны работать экономические механизмы, сообщает ТАСС.

Напомним, как сообщают эксперты, за счет принятых российскими властями мер рост стоимости топлива останется в пределах инфляции.

Правительство РФ не будет продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо в оптовом сегменте, так как скорректированный демпфирующий механизм сможет сдержать цены в пределах инфляции.Как сообщил главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов, благодаря падению нефтяных котировок на европейском рынке цены равнодоходности с экспортом приблизились к оптовым ценам российских нефтеперерабатывающих заводов."Я полагаю, что действующий демпфирующий механизм с подкорректированными параметрами позволит сдерживать рост цен на бензин в пределах, близких к инфляции, если не произойдет резкого роста стоимости нефти или нового падения рубля", - отметил эксперт.

Тем временем, цены на бензин на российских заправках выросли на 7,9% в годовом выражении. За тот же период цены производителей снизились на 9,9%, сообщает Росстат. В мае цены на бензин в розницу выросли на 0,3% к апрелю и на 2,8% к маю прошлого года. Сначала года они увеличились на 0,7%. Цены производите лей выросли на 17,5% к апрелю и снизились на 18,2% к маю прошлого года.

Ранее Федеральная антимонопольная служба запретила обсуждать рост цен на топливо. Предписание ведомства получил глава Независимого топливного союза Павел Баженов, который спрогнозировал повышение цен в рознице на 10-13% за лето. Публичные оценки могут привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов, посчитали в ФАС.