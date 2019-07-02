24 Июля 2020
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Общество За рубежом
Владимир Путин (2019) | Фото: youtube.com

"Термокружка Путина" стала популярна в КНР

Белый термос, похожий на тот, который есть у российского лидера Владимира Путина, стал лидером продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.

Сотни интернет-магазинов предлагают купить термостакан, который производители описывают как "высококлассный" и "полезный для здоровья". При этом на термосе изображен герб РФ.

По словам представителя одного из магазинов, к ним поступило уже более сотни заказов. "Точная копия кружки Путина находится в предпродаже. Она будет доставлена через две недели", — говорится в рекламном объявлении, сообщает РИА "Новости".

(2019)|Фото: Twitter

Напомним, "термокружка Путина" стала популярна после саммита G20 в японской Осаке. Так, на приеме президент России пил из собственной термокружки, которой время от времени пользуется во время различных мероприятий.

На вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин постоянно пьет чай из этого термоса.

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"Термокружка Путина" стала популярна в КНР

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Теги: термокружка, Путин, Китай



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