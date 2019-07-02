24 Июля 2020
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Северное кладбище Перми, кладбище, кресты, могилы, смерть (2015) | Фото:prm.ru

Опубликован материал Голунова о похоронном бизнесе в Москве

Издание "Медуза" опубликовало материал журналиста Ивана Голунова.

Расследование посвящено людям, которые контролируют рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ. В статье говорится о руководителе регионального УФСБ генерал-полковнике Алексее Дорофееве и его помощнике, подполковнике Марате Медоеве.

По данным источников издания, действующий директор государственного бюджетного учреждения Москвы "Ритуал" Артем Екимов в 2015 году был назначен на свою должность якобы по протекции генерала Дорофеева. Екимов, как предполагается, является близким другом подполковника Медоева. Как говорится в статье, якобы Марат Медоев иногда "разруливает со стороны "Ритуала" неприятные ситуации".

Первым заместителем Екимова стал бизнесмен из Ставропольского края Валериан Мазараки. Вскоре почти все московские кладбища и ключевые подразделения ГБУ возглавили выходцы из Ставрополья, следует из расследования Голунова. Выгодные контракты на охрану кладбищ и транспортные услуги якобы получили компании Эмилии Лешкевич, которая является родственницей Анастасии Мазараки, жены Льва Мазараки — брата первого заместителя главы "Ритуала".

Семьи Медоевых и Мазараки близко знакомы. Якобы они являются соседями в коттеджном поселке на берегу Истринского водохранилища и часто присутствуют на семейных торжествах друг друга.

Издание напоминает, что в мае 2016 года на Хованском кладбище в Москве произошла массовая драка. В конфликте, который сопровождался перестрелкой, участвовали от 200 до 400 человек; трое погибли. Данное событие завершило передел московского рынка ритуальных услуг: вместо выходцев из подмосковных Химок, чьи попытки закрепиться в столице привели к столкновению на Хованском, во главе практически всех кладбищ Москвы встали бизнесмены со Ставрополья, связанные со столичным управлением ФСБ.

Вместе с "Медузой" этот текст или материалы на его основе опубликовали еще 30 изданий.

Расследование готовилось несколько месяцев. После ареста Голунова в июне 2019 года к работе над его текстом подключились журналисты из ведущих российских изданий.

Иван Голунов начал работать над материалом до задержания по обвинению в якобы сбыте наркотиков. Как предполагается, так журналисту угрожали за незаконченную статью.

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова было прекращено связи с недоказанностью его вины. Оно вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.

Позже президент Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей двоих высокопоставленных сотрудников полиции, связанных со скандальным делом журналиста Ивана Голунова.

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Опубликован материал Голунова о похоронном бизнесе в Москве

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Теги: Голунов, журналист, уголовное дело, похоронный бизнес, ФСБ



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