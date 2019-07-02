24 Июля 2020
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Алла Пугачева (2018) | Фото:instagram.com/alla_orfey

Пугачева проехалась по перрону вокзала на машине

Российская народная артистка Алла Пугачева проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине, удивив тем самым своих поклонников.

Певицу и ее супруга Максима Галкина подвезли к вагону поезда сообщением Москва - Рига на дорогом люксовом автомобиле. Приезд исполнительницы засняли очевидцы и опубликовали видео в социальных сетях.

Одни поклонники раскритиковали певицу, другие - не обратили на это внимания, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, актриса и певица Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, отреагировала на многочисленные слухи о ее семье.

До этого в некоторых СМИ появилась информация, что "Пугачева довела Орбакайте до седых волос". Другие издания предположили, что детей Пугачевой от Максима Галкина на самом деле родила Орбакайте.

"Теперь точно понятно, наша желтая "пресса" превосходит себя", - написала Орбакайте в инстаграм, приведя скрины громких заголовков СМИ.

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Пугачева проехалась по перрону вокзала на машине

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Теги: Пугачева, Галкин, поезд



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