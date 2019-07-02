Пугачева проехалась по перрону вокзала на машине

Российская народная артистка Алла Пугачева проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине, удивив тем самым своих поклонников.

Певицу и ее супруга Максима Галкина подвезли к вагону поезда сообщением Москва - Рига на дорогом люксовом автомобиле. Приезд исполнительницы засняли очевидцы и опубликовали видео в социальных сетях.

Одни поклонники раскритиковали певицу, другие - не обратили на это внимания, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, актриса и певица Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, отреагировала на многочисленные слухи о ее семье.

До этого в некоторых СМИ появилась информация, что "Пугачева довела Орбакайте до седых волос". Другие издания предположили, что детей Пугачевой от Максима Галкина на самом деле родила Орбакайте.

"Теперь точно понятно, наша желтая "пресса" превосходит себя", - написала Орбакайте в инстаграм, приведя скрины громких заголовков СМИ.