Турция может отказаться от F-35 в пользу российских самолетов

Анкара будет рассматривать возможность покупки российских истребителей, если не получит американские военные самолеты F-35.

По словам анонимных чиновников в Турции, если страну исключат из программы F-35, она станет искать альтернативу, в том числе и в виде российских истребителей, а также будет заниматься разработкой собственных боевых самолетов и баллистических ракет.

Также источники заявили, что С-400 превосходят американские зенитно-ракетные комплексы Patriot и способны защитить Анкару и Стамбул, сообщает РИА "Новости".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены в течение 10 дней.

Как сообщает телеканал NTV, соответствующее заявление Эрдоган сделал на полях саммита G20 в Японии после переговоров с Дональдом Трампом.

Ранее на саммите турецкий президент сообщил, что в процессе поставок российских ЗРК С-400 в Турцию нет отсрочки. Россия должна поставить "Триумф" до конца 2019 года.

Напомним, Штаты принуждали Анкару отказаться от покупки российских ЗРК под угрозой исключения государства из программы поставки истребителей F-35. Ранее стало известно, что американские власти отменили поставку в Турцию оборудования для истребителей.