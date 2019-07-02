ОПЕК+ продлил сокращение о добычи нефти

В ОПЕК+ высказались за продление сделки по сокращению добычи нефти.

Об этом сообщил глава министерства энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. По его словам, сделка продлена на девять месяцев. Ранее российский министр энергетики Александр Новак предложил сохранить прежние договоренности на шесть-девять месяцев из-за нестабильной ситуации на мировом рынке, сообщает РБК.

Напомним, 1-2 июля в Вене пройдут министерские встречи стран Венского соглашения, согласно которому, они сокращают добычу на 1,2 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года. Также будет рассмотрен вопрос о продлении действия договоренностей на шесть или девять месяцев.

В понедельник решение принимали страны ОПЕК, 2 июля к ним присоединятся страны "не ОПЕК".