Паводок в Иркутской области унес жизни 16 человек

В Иркутской области растет число жертв паводка.

Сообщается о 16 погибших. При этом судьба еще девяти человек остается неизвестной, среди них один ребенок.

Пострадавшими числятся 760 человек, из которых 155 пришлось госпитализировать, сообщает телеканал "Дождь".

Напомним, подтопление территорий в регионе началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Как сообщалось, из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу.

Ранее Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком. Перед этим президент провел совещание в Иркутской области.

30 июня Центральный военный округ направил подразделения в зону подтопления в Иркутской области. Военные выдвинулись в зону ЧП в город Нижнеудинск для оказания помощи населению при наводнении.