Япония выловит до конца года более 200 китов

В Японии возобновили китобойный промысел.

Местные власти установили квоту по добыче 227 китов трех видов до конца 2019 года, сообщили в министерстве рыбной промышленности страны.

Китобоям в коммерческих целях в японской экономической зоне разрешено выловить 52 малых полосатиков, 150 полосатиков Брайда и 25 сейвалов, сообщают "Известия".

В ведомстве сослались на то, что китов продолжают вылавливать в других странах. Так, за прошлый 1278 китов выловили в Норвегии, 378 - в Исландии. Еще 176 особей поймали в Дании и 51 кита в США.

В Японии апеллируют тем, что мясо этих животных издревле употреблялось в пищу. При этом запрет на отлов китов многими японцами воспринимался как посягательство на национальную культуру.