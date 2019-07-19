11 Августа 2020
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Инна чурикова (2012) | Фото:

Инну Чурикову перевели в обычную палату

75-летняя актриса Инна Чурикова, получившая накануне травму во время спектакля переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. .В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, сообщает ТАСС.

По данным агентства, ее состояние медики оценивают, как средней тяжести.

Травму актриса получила играя в спектакле театра "Русская песня". Информацию о травме актрисы также подтвердил ее супруг Глеб Панфилов.

Добавим, что это уже не первый раз, когда Чурикова получает серьезную травму. Так, в 2016 году она была госпитализирована с переломом руки после неудачного падения. В 2012 году звезда поскользнулась на входе в родной театр и сломала оба запястья, пришлось делать операцию.

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Инну Чурикову перевели в обычную палату

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Теги: Инна Чурикова, актриса, травма, падение



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