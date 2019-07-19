Инну Чурикову перевели в обычную палату

75-летняя актриса Инна Чурикова, получившая накануне травму во время спектакля переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. .В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, сообщает ТАСС.

По данным агентства, ее состояние медики оценивают, как средней тяжести.

Травму актриса получила играя в спектакле театра "Русская песня". Информацию о травме актрисы также подтвердил ее супруг Глеб Панфилов.

Добавим, что это уже не первый раз, когда Чурикова получает серьезную травму. Так, в 2016 году она была госпитализирована с переломом руки после неудачного падения. В 2012 году звезда поскользнулась на входе в родной театр и сломала оба запястья, пришлось делать операцию.