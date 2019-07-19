Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Санкт-Петербурге, но Челябинску оставили часть мероприятий

Саммиты ШОС и БРИКС переносят в Санкт-Петербург. При этом часть мероприятий пройдет в Челябинске.

"Будет два места проведения событий председательства России в ШОС и БРИКС в следующем году. Челябинск останется площадкой проведения большого количества таких мероприятий. В нашем городе их будет более 20. При этом, эти мероприятия будут наиболее интересными для жителей. Нас ждут не только международные встречи и форумы, такие как Деловой форум ШОС, форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, форум по урбанизации и многие другие, но и культурные, спортивные мероприятия, например, спортивные игры БРИКС", - заявил врио губернатора Алексей Текслер по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он сообщил, что главы государств будут встречаться на другой площадке.

Алексей Текслер подчеркнул, что область и город получили дополнительные средства из федерального бюджета на инфраструктуру и благоустройство. У города появится новый аэропорт и аэродром. При этом из-за переноса мероприятий область сэкономит более 5 млрд руб., которые направят на строительство детских садов, школ и поликлиник.

"Если резюмировать – Челябинск и область получили значительные средства, город преображается уже сейчас и это самое главное. Челябинск будет одной из площадок ШОС и БРИКС, где пройдет большое количество интересных, содержательных мероприятий, в которых смогут принять участие и наши жители", - добавил Алексей Текслер.