11 Августа 2020
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Росстат посчитал россиян, зарабатывающих более одного миллиона рублей

Росстат посчитал россиян, которые зарабатывают более одного миллиона рублей в месяц. Таких в стране оказалось свыше 11 тысяч человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Самые высокие зарплаты у сотрудников сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Ежемесячный доход в этой отрасли может достигать почти 6 млн руб. На втором месте с зарплатой 3,7 млн руб. - сфера прочих услуг. Третье у специалистов в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств. Их ежемесячный доход может достигать 2,7 млн руб.

Больше всего миллионеров трудятся в сфере торговли и ремонта транспорта - 1960 человек, что составляет 0,1% от всех сотрудников отрасли. Второе место у сферы научной и технической деятельности. Миллионы получают 1908 человек или 0,2% от сотрудников сферы. "Бронза" у специалистов страховой и финансовой сферы - 1623 человека и также 0,2% от общего количества работников.

Меньше всего миллионеров в сфере водоснабжения и утилизации отходов. Всего, по данным Росстата, их 13 человек.

Добавим, что категория работников, чей ежемесячный доход превышает один миллион рублей, является самой малочисленной.

Напомним, ранее Росстат сообщил о том, что более половины служащих крупных и средних предприятий в России получают в месяц менее 35 тыс. руб., а если бы статистика велась абсолютно по всем фирмам и организациям, то этот показатель был бы еще ниже.

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Росстат посчитал россиян, зарабатывающих более одного миллиона рублей

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Теги: зарплаты, миллионеры, росстат



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