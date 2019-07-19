10 Августа 2020
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Политика Челябинская область
Владимир Путин, Алексей Текслер, Николай Цуканов, (2019) | Фото:http://www.kremlin.ru

Путин запустил агломерационную фабрику ММК

Президент России принял участие в церемонии вывода на полную мощность агломерационной фабрики №5 Магнитогорского металлургического комбината и пообщался с рабочими.

Глава государства наблюдал за запуском второй агломашины на главном посту управления производством, сообщают РИА Новости

"Да, давайте", - сказал он в ответ на просьбу сотрудника предприятия разрешить дать старт работе агломашины.

Владимир Путин, запуск аглофабрики ММК,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Агломерационная фабрика - это усовершенствованное предприятие по производству доменного сырья. Она оснащена энергосберегающими и природоохранными технологиями. Фабрика построенная с применением наилучших доступных технологий и позволит существенно снизить выбросы. Строительство началось два года назад.

Владимир Путин, Алексей Текслер, Магнитогорск,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Владимир Путин поздравил собравшихся с успешным запуском и пообщался с рабочими.

Первый вопрос, который задали президенту, был про рост цен на бензин. Глава государства ответил, что рост цен на бензин ниже инфляции.

"Совсем завинтить, задушить - это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен", - подчеркнул он.

Владимир Путин, встреча с сотрудниками ММК,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Также главу государства спрашивали про бюджетные места в вузах. Владимир Путин заверил, что бюджетные места сокращать не планируется.

"Количество бюджетных мест в вузах страны не сокращается, наоборот они только растут и в денежном выражении растет финансирование. Количество мест не сокращается и не планируется сокращать", - подчеркнул Владимир Путин.

Добавим, что на предприятии главу государства сопровождали глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, уральский полпред Николай Цуканов и глава Челябинской области Алексей Текслер.

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Путин запустил агломерационную фабрику ММК

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Теги: Владимир Путин, ММК, Магнитогорск, агломерационная фабрика, экология,



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