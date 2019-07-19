Бывшему совладельцу Антипинского НПЗ официально предъявлено обвинение

Бывшему совладельцу Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрию Мазурову официально предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщает RNS со ссылкой на представителя New Stream Group, основателем которой является Мазуров.

Обвинение было предъявлено 18 июля.

Как сообщало Накануне.RU, уголовное дело, по которому основатель группы "Новый поток" проходит подозреваемым, было возбуждено по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Речь идет о хищении 1,8 млрд руб. у кредитной организации. Ранее по решению суда Мазуров был арестован на два месяца, суд отказался отпустить бизнесмена под залог в 3 млн руб

Сам бизнесмен вины не признал и назвал уголовное дело "смешным".

Добавим также, что следователи разыскивают бывшего генерального директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, который попал под "уголовку". Дело против Лисовиченко возбудили по статье "Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации".