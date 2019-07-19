10 Августа 2020
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Политика Москва
любовь соболь, еда, голодовка (2019) | Фото:https://t.me/rlz_the_kraken

Соболь "голодает" грузинской кухней в Центре сбора подписей ФБК

Любовь Соболь после отказа в регистрации на выборы в МГД пытается выстроить вокруг себя образ «жертвы системы». То она устраивает дебош, мешая сотрудникам полиции выполнять свои служебные обязанности, то объявляет показную «голодовку», то придумывает инфоповоды. Всё это направлено на розжиг интереса к собственной персоне. В распоряжение телеграм-канала «Выпускайте Кракена» попала видеозапись, после просмотра которой можно усомниться в непоколебимости моральных принципов Соболь.

Автор видеоролика повстречал курьера службы доставки «Яндекс.Еда» неподалеку от Центра сбора подписей, где Соболь самоистязает себя «праведным» голодом. На кадрах можно увидеть, как курьер идет в сторону дома на Рождественском бульваре и несет заказ из ресторана грузинской кухни «Гамарджоба». На вопрос о заказчике он ответил – «Любовь». Навряд ли он говорил о высоком чувстве.

любовь соболь, выборы в мосгордуму,голодовка(2019)|Фото:https://t.me/rlz_the_kraken

Объявленной Соболь «голодовке» мало кто поверил, ведь уже на следующий день перед митингом в одном из кафе Новопушкинского сквера она отобедала порцией горячего супа. Свидетельство – сделанная видеозапись.

любовь соболь, еда, голодовка(2019)|Фото:https://t.me/krassdogs

Сомневаются не только рядовые граждане, но и известные общественные деятели. Например, российский журналист и публицист Александр Невзоров подметил, что у Соболь «слишком много щек» и «с этим надо что-то делать». Также Леся Рябцева предположила, что Соболь просто хотела сесть на диету, а ее штаб сделал из этого инфоповод.

скрин, соцсети, любовь соболь, рябцева(2019)|Фото:скрин, соцсети

Экс-кандидаты от одиозного видеоблогера Алексея Навального, не допущенные к участию в выборах в Мосгордуму из-за непомерно высокого процента брака в подписных листах, на протяжении нескольких дней устраивают беспорядки на Трубной площади.

Соболь посещает «мероприятие» на ежедневной основе. Она прикладывает все усилия для имитации плохого самочувствия. Для более убедительной «картинки» в Центр сбора подписей приезжают подставные врачи, с которыми заведомо обсудили «сценарий» вызова.

На самом же деле нет никакой голодовкой, и Соболь себя не истязает. Это можно сказать по её постоянным посещениям митингов, бодрым речам и здоровому виду на видеороликах, которые постоянно штампует так называемый ФБК. Днем во время интервью она чуть ли не теряет сознание, а спустя пару часов выглядит так, будто только что вернулась из месячного круиза.

«Перфоманс» направлен лишь на создание образа «божьего одуванчика», несущего свет в мир, кишащий «жуликами да ворами». Кандидаты, которые действительно могут предложить хорошую программу и заинтересовать избирателей, не нуждаются в формировании собирательного образа. Таким, как Соболь, подобное не под силу, вот и приходится метаться из стороны в сторону, от провокации к провокации, лишь бы поддержать к себе интерес.

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Соболь "голодает" грузинской кухней в Центре сбора подписей ФБК

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Теги: любовь соболь, выборы в мосгордуму, фбк, голодовка



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