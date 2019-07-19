В Екатеринбурге суд вынес приговор по делу о вымогательстве и мошенничестве в сфере автострахования

Сегодня Ленинский суд Екатеринбурга вынес приговор по громкому делу о мошенничестве в сфере автострахования с многомиллионным ущербом, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На скамье подсудимых оказались 12 человек. В августе 2017 г их задержали сыщики из подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Уголовное дело вели следователи ГСУ регионального полицейского главка. Сотрудники МВД выяснили, что лидером преступной группы мог являться ранее судимый Руслан Рамазанов. Сейчас он находится в розыске вместе с двумя сообщниками. Также фигурантом уголовного дела стал Шота Катамадзе, 1982 года рождения, ранее судимый, в том числе за организацию нападения на жителей поселка Сагра. На вынесение приговора он не явился, вероятно, узнав, что гособвинитель запросил для него 11 лет лишения свободы. Его также объявили в розыск.

По словам Горелых, полицейским удалось установить подробный механизм действий охотников за чужими деньгами, а также установить, как распределялись роли в преступной группировке.

"Выяснилось, что одни приобретали дорогостоящие автомобили иностранного производства в субъектах Российской Федерации для имитации ДТП, страховали их, подбирали граждан для оформления несуществующих аварий. Другие изменяли внешний вид машин, имитируя последствия ЧП. Третьи оформляли экспертные заключения о стоимости ремонта якобы пострадавших транспортных средств. Четвертые осуществляли юридическое сопровождение фиктивных аварий и получение страховых премий", - отметил Валерий Горелых. Он добавил, что это первый случай, когда к уголовной ответственности за мошенничество привлекаются не только активные участники группы, но и водители, которые ради наживы оформляли мнимые ДТП.

Добавим, что следователи и сыщики ОБОП свердловского полицейского главка проделали большую работу для сбора доказательств. Всего было организовано 70 различных судебных экспертиз и проведены обыски по 12 адресам.

Основная часть фигурантов была осуждена ранее. Из них двое пошли на сделку со следствием, к девяти применен судебный штраф, в отношении еще двух - уголовное дело и преследование прекращено в связи с примирением сторон. Еще один фигурант разбирательства не дождался - умер из-за серьезной болезни.

Отметим, что уголовные дела были возбуждены полицейскими по статьям мошенничество в сфере автострахования, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, вымогательство, совершенное организованной группой. По совокупности наказаний, предусмотренных санкциями данных статей, фигурантам может грозить лишение свободы на срок от 10 и до 15 лет.

"МВД установило причастность обвиняемых к 25 эпизодам противоправной деятельности. В качестве вещественных доказательств сыщиками угрозыска изъяты четыре автомобиля, пистолет Макарова, ножи, дубинки, использовавшиеся при совершении преступлений, а также иные важные предметы и документы. В ходе предварительного следствия сотрудниками ОВД наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 3 млн руб. Участники группы, понимая, что им грозит суровое наказание, добровольно погасили оставшуюся часть причиненного ущерба. Это является своего рода прецедентом по таким делам", - добавил Валерий Горелых.

В конечном итоге суд приговорил Шоте Катамадзе к 10 годам и шести месяцам лишения свободы, Александра Зайнуллина - к четырем годам и шести месяцам, Алексея Маркова к семи годам общего режима, Олега Пермикина к шести годам девяти месяцам, Станислава Бушкова - к 400 часов обязательных работ. Теймур Сачко получил два года условно, Даниил Миниахметов - 360 часов обязательных работ, Олег Дроздов - 300 часов обязательных работ, также как и Иван Якушев и Кирилл Жеребцов. Гамид Гусейханов был осужден на полтора года условно, Руслан Рамазанов получил четыре года общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.