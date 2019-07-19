КПРФ восстановили на выборах в КЧР
Верховный суд РФ восстановил КПРФ на выборах в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщил Геннадий Зюганов.
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Верховный суд РФ восстановил КПРФ на выборах в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщил Геннадий Зюганов.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС