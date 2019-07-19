10 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Украинский суд снова продлил арест Кирилла Вышинского

Подольский районный суд Киева снова продлил арест главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на 60 дней. Решение было принято сегодня днем, удовлетворив ходатайство стороны обвинения, которое заявляло, что Вышинский может покинуть территорию Украины, если его освободят.

Один из адвокатов Вышинского отметил, что у обвинения нет ни одного доказанного факта того, что Вышинский намерен скрыться. А другой сослался на недавнее решение Конституционного суда, которое позволяет для обвиняемых по статье "госизмена" альтернативную меру пресечения, например в виде ношения электронного браслета. Однако суд не принял во внимание доводы защиты и продлил арест.

Характерно, что у здания суда во время заседания не было никаких неонацистов и совсем мало полицейских. Не исключено, что политическое решение о продлении ареста было принято заранее и сообщено по соответствующим каналам.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов обменять Вышинского на Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет за подготовку терактов в Крыму. В этих условиях подтекст продления ареста Вышинского прослеживается ясно.

Напомним, Вышинский был задержан 15 мая прошлого года, а через два дня арестован. Его обвиняют в "госизмене", "посягательстве на территориальную целостность", ведении подрывной информационной деятельности против Украины.

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Украинский суд снова продлил арест Кирилла Вышинского

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Теги: Украина, Кирилл Вышинский, арест



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