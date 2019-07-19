ЦИК РФ отказал в удовлетворении жалоб бывшего кандидата в губернаторы Челябинской области Андрея Аюпова, сообщилив пресс-службе облизбирком.

ЦИК рассмотрел пять жалоб кандидата, в том числе на отказ в регистрации кандидата на должность губернатора Челябинской области. Постановление избирательной комиссии Челябинской области признано законными и обоснованными.

Напомним, 13 июля облизбирком отказал Аюпову в регистрации кандидатом в губернаторы области. В избирательной комиссии отметили, что кандидатом были представлены документы не в полном объеме.

Добавим, что на пост губернатора Челябинской области претендуют пять кандидатов: врио губернатора Алексей Текслер, экс-омбудсмен региона Алексей Севастьянов (партия "Гражданская сила"), Константин Нациевский, депутат городской думы Челябинска (КПРФ), депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР), Сергей Смышляев ("Родина").

Выборы пройдут 8 сентября.