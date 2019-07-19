10 Августа 2020
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Политика Челябинская область
ЦИК РФ избирком выборы (2011) | Фото:ЦИК РФ

ЦИК РФ отказал в удовлетворении жалоб бывшего кандидата в губернаторы Челябинской области

ЦИК РФ отказал в удовлетворении жалоб бывшего кандидата в губернаторы Челябинской области Андрея Аюпова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбирком.

ЦИК рассмотрел пять жалоб кандидата, в том числе на отказ в регистрации кандидата на должность губернатора Челябинской области. Постановление избирательной комиссии Челябинской области признано законными и обоснованными.

Напомним, 13 июля облизбирком отказал Аюпову в регистрации кандидатом в губернаторы области. В избирательной комиссии отметили, что кандидатом были представлены документы не в полном объеме.

Добавим, что на пост губернатора Челябинской области претендуют пять кандидатов: врио губернатора Алексей Текслер, экс-омбудсмен региона Алексей Севастьянов (партия "Гражданская сила"), Константин Нациевский, депутат городской думы Челябинска (КПРФ), депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР), Сергей Смышляев ("Родина").

Выборы пройдут 8 сентября.

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ЦИК РФ отказал в удовлетворении жалоб бывшего кандидата в губернаторы Челябинской области

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Теги: выборы губернатора, кандидат, ЦИК РФ, жалобы,



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