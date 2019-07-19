10 Августа 2020
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храм Игнатия Богоносца в Москве, горизонтальный вариант (2019) | Фото: stroi.mos.ru

Проект футуристического православного храма, который построят в Москве, вызвал споры

Москомархитектура и Московская Патриархия одобрили проект храма священномученика Игнатия Богоносца на западе столицы в современном стиле, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Здание возведут на улице Верейской в Можайском районе, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Религиозное сооружение будет очень необычным и, можно сказать, футуристичным.

"Одной из его особенностей станет стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь. Сквозь стекло прихожане смогут видеть пейзаж долины реки Сетунь. Стоит отметить, что в России настороженно относятся к современным архитектурным решениям при строительстве храмов, и то, что этот проект появился, – маленькое чудо. Архитекторы сумели сохранить все традиционные элементы для храмового зодчества, добавив новаторские детали", – сказал Сергей Кузнецов.

Храм спроектировали Саид Джабраилов из бюро "Архитекторы А.Р.Е.А.Л." и Валерий Лизунов с Анжелой Моисеевой из бюро Archpoint, которое специализируется на общественных пространствах. Инициатор и заказчик проекта – настоятель храма иеромонах Иона.

Прообразом послужила Церковь Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде, построенная в XIV веке. В те времена использовалось минимальное количество декоративных элементов.