Заместителем директора Росгвардии назначен Плохой из ФСБ

Из Росгвардии были уволены три генерал-лейтенанта, пишет газета "Коммерсант".

Источники издания сообщили, что по указу президента отправлены в отставку и уволены с военной службы замдиректора Росгвардии Сергей Милейко (курировал тыловые вопросы) и директор департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенант Валерий Дугинов.

Кроме того, сняли с должности начальника главного управления кадров Виктора Мацюка, являвшегося начальником главного управления кадров Росгвардии.

Газета сообщает, что кадровое управление Росгвардии возглавил генерал-лейтенант юстиции в отставке Игорь Ильяш, выходец из ФСБ, руководивший в ней договорно-правовым управлением.

Назначение источники связывают с приходом в Росгвардию Олега Плохого, занявшего пост замдиректора-статс-секретаря службы. Плохой ранее много лет служил в ФСБ, затем перешел в администрацию президента. Там он в течение трех лет, до 2017 года, возглавлял управление по вопросам противодействия коррупции, откуда потом перешел в Минюст, став первым заместителем главы министра.

По данным газеты, Плохой был призван в Росгвардию для наведения порядка.

Напомним, ранее сразу два заместителя главы Росгвардии Виктора Золотова - генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко – подали раппорты об увольнении.

По версии источника, предполагаемый уход генералов связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии. Якобы генерал Меликов пытался отстоять Сергея Милейко, а когда из этого ничего не вышло, решил уйти вместе с ним.