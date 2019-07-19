10 Августа 2020
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(2016) | Фото:

В Пенсионном фонде объяснили ситуацию с двойным СНИЛС жителя Нижнего Тагила и его ставропольского тезки

В отделении Пенсионного фонда России по Свердловской области прокомментировали ситуацию с задвоением СНИЛС у тагильчанина Ивана Писаренко и его полного тезки из Ставропольского края.

Ранее СМИ сообщили, что житель Нижнего Тагила узнал, что в Ставрополье живет его полный тезка и даже день рождения они празднуют в один день. Выяснилось это следующим образом: с карты мужчины списали деньги, а когда тот стал узнавать, почему это произошло, оказалось, что его ставропольский тезка задолжал судебным приставам, но сумму взяли у уральского "двойника".

В дальнейшем, когда тагильчанин попытался зарегистрироваться на сайте Госуслуг, выяснилось, что у них с другим Иваном совпадают еще и номера СНИЛС.

Пенсионный фонд(2018)|Фото: pensiya-expert.com

В отделении Пенсионного фонда России по Свердловской области заявили, что проблема использования одного СНИЛСа несколькими лицами не носит массовый характер и это единичные случаи.

"Органы Пенсионного фонда не принимают самостоятельного решения о принадлежности СНИЛС гражданину в тех случаях, когда в системе персонифицированного учета уже имеются сведения о лице с частично совпадающими данными. Такая ситуация может возникнуть только в том случае, если гражданин лично или через своего работодателя подтвердит факт принадлежности ему лицевого счета с конкретными данными. В случае выявления подобных коллизий органы Пенсионного фонда при первом же обращении гражданина оперативно проводят все необходимые мероприятия, включая проверку сведений, имеющихся в индивидуальном лицевом счете, поиск второго гражданина, разъединение одного лицевого счета на два и отражение на двух счетах достоверной и полной информации о пенсионных правах каждого из двух граждан", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского ОПФР.

Там добавили, что подобные ситуации могут иметь место не только со СНИЛС, но и прочими идентификаторами в других ведомствах.

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В Пенсионном фонде объяснили ситуацию с двойным СНИЛС жителя Нижнего Тагила и его ставропольского тезки

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Теги: СНИЛС, Нижний Тагил



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