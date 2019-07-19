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Ликино-Дулево (2019) | Фото: youtube.com

Защитницу леса в Ликино-Дулево вызвали в полицию по делу о якобы поджоге машины замглавы района

Активистку Ольгу Басацкую, которая участвовала в разогнанной полицией акции по защите леса в Ликино-Дулево, вызвали в полицию по делу о поджоге машины замглавы района Александра Ефремова. Об этом Накануне.RU рассказал ее муж Владимир.

Он отметил, что пока не знает, в каком качестве она вызвана полицейскими. Между тем в администрации Ликино-Дулево заявили, что ничего не слышали о поджогах автомобилей своих сотрудников или руководителей.

Оперативно получить комментарий полиции не удалось.

Напомним, что противостояние в Орехово-Зуевском районе идет с весны 2019 года. Представители администрации Ликино-Дулевского городского округа заявляют, что располагают всей необходимой документацией на участок земли, на котором предполагается строительство, а также проектной документацией. Более того, строительство мусороперерабатывающего завода и организация свалки, как говорят чиновники, начнется только после всех необходимых экспертиз. Кроме того, по словам чиновников, в зоне строительства нет деревьев. Активисты, напротив, утверждают, что вырубка деревьев уже ведется и она незаконна. Учитывая, что некоторым деревьям в лесу около ста лет, а речь идет о строительстве масштабного объекта площадью 36 га, они настаивают на немедленном сворачивании всех работ и называют происходящее "рейдерским захватом" леса.

Отметим, в 700 метрах от предполагаемого объекта уже находятся садовые общества и дачи. Всего же в радиус загрязнения от будущего завода может попасть около 30 деревень. Кроме того, как утверждают противники строительства КПО, публичные общественные слушания, которые перед началом работ провели местные власти, были фикцией. Чиновники же настаивают на том, что их посетило около шести тысяч человек.

В середине июля 2019 года активисты в очередной раз вышли на акцию протеста по защите леса и были жестко разогнаны полицией. Несколько человек были задержаны, в том числе и женщина с 6-летней девочкой, одна активистка в результате пострадала и попала в реанимацию.

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Защитницу леса в Ликино-Дулево вызвали в полицию по делу о якобы поджоге машины замглавы района

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Теги: Орехово-Зуево, протесты, экопротесты, Ликино-Дулево



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