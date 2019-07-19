Сергей Нетиевский требует от "Уральских пельменей" 68 млн рублей и права на архивные концерты

В Арбитражном суде Москвы состоялось первое заседание по иску компании экс-директора "Уральских пельменей" Сергея Нетиевского ООО "Идея фикс медиа" и ООО "Фест хенд медиа" к актерам "Пельменей".

Как сообщили Накануне.RU представители Нетиевского, иск подан о получении несколькими актерами, среди которых Дмитрий Брекоткин, Сергей Исаев и другие, невозвратных займов от компании на сумму 68 млн руб.

"Адвокаты ответчиков не предоставили никаких доказательств, на основании чего нынешний директор "Уральских пельменей" Евгений Орлов в 2016 году, будучи генеральным директором ООО "Идея фикс медиа", выдал актерам займы, а затем сделал их невозвратными", - заявили представители Сергея Нетиевского.

Следующее заседание по данному иску состоится 30 августа.

Как уточнили представители Нетиевского, по другому иску на получение "Уральскими пельменями" лицензионных прав на архивные концерты Орлов также не предоставил доказательств, на основании чего он передал участникам "Пельменей" принадлежащие ООО "Идея фикс медиа" права на 73 программы шоу за 860 тыс. руб., а новая компания "Пельменей" тут же продала эти материалы СТС за 230 млн руб. Очередное заседание по экспертизе этой сделки состоится 20 августа.

Как заявили представители экс-директора, по всем фактам действий в отношении Евгения Орлова поданы заявления в правоохранительные органы.

Напомним, недавно участники шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев и Дмитрий Соколов рассказали о конфликте с Сергеем Нетиевским.