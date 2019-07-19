В одном из районов Прикамья снят режим ЧС - "большая вода" отступает

В одном из пострадавших от паводка районов Прикамья – Юрлинском – сняли режим ЧС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности края.

Из-за улучшения ситуации с паводком и установлением нормального уровня воды в реке Лопва администрация района сняла действовавший в муниципалитете режим ЧС. Ввели его за два дня до этого из-за частичного подтопления придомовых территорий села Юрла, а также разрушения водой дорог, связывающих пять населенных пунктов.

Напомним, ранее стало известно, что ещё два района, Кудымкарский и Бардымский, освободились от "большой воды".