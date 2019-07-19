"Мы не топ-менеджеры". Новый глава Курганского госуниверситета - о медфакультете, имидже вуза и кооперации с промышленниками

С 19 июня в Курганском государственном университете появился новый врио ректора Надежда Дубив. Она работала в должности директора центра российско-немецкого сотрудничества Георга Вильгельма Стеллера в Тюменском государственном университете. Вместе с ней в Курган приехала и нынешний первый проректор Софья Щербич.

Надежда Дубив на своей первой в новой должности пресс-конференции ответила на вопросы курганских журналистов.

Когда руководитель КГУ избавится от приставки "врио"?

У меня договор ровно на 1 год. Соответственно, в течение этого учебного года будут выборы ректора. С декабря уже пойдет подготовка.

Какой у вас план по улучшению имиджа КГУ?

Вопрос наращивания репутационного капитала, наверное, самый важный вопрос. Это одним днем не решается. Мы будем наращивать свои личные какие-то контакты. Сейчас параллельно мы встречаемся с предприятиями и проговариваем какие-то моменты, проговариваем о популяризации наших направлений, встречаемся с представителями власти - говорим о том, как бы нам хотелось работать, привлекаем их к своим проектам. Сегодня ровно один месяц прошел как я вступила в эту должность и какой-то конкретный план работы будет сформирован на Ученом совете, который пройдет в августе этого года.

Вы приехали из Тюмени. Какой опыт вы с собой привезли? Какие инновации будете внедрять в Кургане, есть ли у вас свои какие-то "фишки" в работе?

Тут "фишки" не только тюменские. Я имею небольшой, но международный опыт. За три дня до приезда в Курган я преподавала в Вестфальском университете имени Вильгельма в городе Мюнстере в Германии - это университет, который входит в список 400 лучших университетов мира. Поэтому в работе я думаю и о интернационализации, это мой личный опыт. Я занималась тем, что помогала нашим студентам, аспирантам всегда - получить стипендии, чтобы они поехали не за свои деньги, а на краткосрочную программу академической мобильности. Опять же я с собой привезла свои личные контакты и связи, которые я наработала. Безусловно, Тюменский государственный университет он также поддерживает нас и предлагает уже сейчас участие в наших проектах. Я надеюсь, что уже в августе будут видны эти результаты.

Насколько будут плотны кооперации с промышленностью региона?

У нас уже состоялось первое рабочее совещание с членами Курганского отделения российского Союза промышленников и предпринимателей под руководством вице-губернатора Курганской области Вячеслава Кузнецова. Там были представители профильных департаментов, первое рабочее знакомство состоялось на прошлой неделе и сейчас мы проговариваем алгоритм. На следующей неделе у нас уже запланированы встречи с IT-предприятиями.

Появятся ли в университете новые кафедры, факультеты, университеты?

Структура университета уже выстроена. Есть пять институтов. Пока создание или слияние - этого нет, такие решения принимаются только решением Ученого совета вуза. Мы своим приходом вот так вот смести все не планируем. Мы познакомились со всеми директорами институтов, со всеми людьми, с материально-технической базой, а про кафедры речь не идет вообще.

Появится ли в КГУ медицинский факультет?

Этот вопрос разрабатывался с октября прошлого года, стояла задача появления врачей в Курганской области. Но этот вопрос требует очень тщательной проработки. Сейчас мы это обсуждаем, у нас есть советник по медицине, который смотрит положительный опыт других регионов. Но сейчас ситуация такова, что огромную сумму нужно для этого - это примерно 1 млрд руб., а лучше 1,5 млрд руб. для создание этого медфакультета, мы говорим и про материально-техническую базу и про кадры, которые будут работать на этом факультете. Мы уже подумали, что мы сейчас пока поработаем с профилями химии, биологии, иначе нам неоткуда вырастить кадры.

Что может сплотить сотрудников университета? Ведь ректорат - это именно та команда, которая этим и занимается.

Мы не позиционируем себя тут как какие-то топ-менеджеры, а позиционируем себя как помощники, потому что самое важное в университете - это прежде всего студенты и педагогический состав. А мы в этом случае просто помощники. Мы готовы каждый в своей сфере оказать любую помощь и любую поддержку.

Тяжело ли было переезжать из Тюмени в Курган?

Я - человек очень легкий на подъем. За три дня до визита в Курган я была совершенно в другом месте, повторюсь. За год я была в восьми примерно командировках в разных точках мира - это Грузия, Белоруссия, Россия, Германия. Абсолютно все спокойно, нет никаких предубеждений против города. Для меня Курган - мне нравится, что здесь река, просто зелено, нет мошки и комаров, Курган напоминает такой южный город.