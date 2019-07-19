"Носят закрытый характер": Россия ведет консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17

В МИД РФ сообщили, что ведут консультации с Нидерландами по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе.

Они носят закрытый характер, заявил замглавы МИДа Александр Грушко.

"Такие консультации идут, но мы договорились, что они будут носить конфиденциальный характер", - цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 вопрос расследования катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе.

Он отказался раскрыть детали переговоров, сославшись на "чрезвычайную деликатность" темы.

Совет ЕС в пятую годовщину крушения самолета потребовал от России "признать ответственность" за трагедию.