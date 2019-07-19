Ростех хочет привлечь 100 млрд рублей за счет выпуска облигаций – на создание МС-21 и санитарную авиацию

Ростех планирует привлечь до 100 млрд руб. за счет выпуска биржевых облигаций, которые будут торговаться на Московской биржи. Выпуском займется "дочка" госкорпорации – "РТ-Финанс".

"Всего за счет выпусков облигаций планируется привлечь до 100 млрд рублей. Средства будут направлены на финансирование программ производства продукции гражданского назначения", - цитирует ТАСС сообщение финансовой организации.

Из этой суммы свыше 30 млрд рублей планируется направить на развитие Национальной службы санитарной авиации (НССА), говорится в сообщении госкорпорации.

"Проект позволит значительно увеличить парк санитарной авиации, обеспечив его новыми вертолетами отечественного производства "Ансат" и Ми-8 в медицинской комплектации", - отмечается в сообщении.

Привлеченные средства будут также использованы для реализации одного из главных проектов гражданской авиации - создание российского лайнера МС-21, а также будут направлены на финансирование программ производства гражданских грузовых автомобилей "Камаз".