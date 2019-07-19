В Екатеринбурге плотину закрывают на капитальный ремонт до 2020 года

В Екатеринбурге на капитальный ремонт закрывают плотину Зеленоборского пруда, которая находится на реке Шиловке в селе Горный Щит Чкаловского района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на время выполнения этих работ, которые продлятся до 20 октября 2020 года, будет закрыто движение транспорта по плотине.

Водителей просят обращать внимание на вновь установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня в акватории городского пруда Екатеринбурга было замечено маслянистое пятно. Сейчас специалисты пытаются установить его происхождение.