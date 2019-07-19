Мотопробег "Сел и поехал": героя нашего времени нашли в Хабаровске

Участники мотопробега "Сел и поехал" совершили сегодня остановку в Хабаровске, чтобы сделать его частью документального фильма.

Акция приурочена к 30-летию главного спасательного ведомства страны МЧС России, которое будет отмечаться в 2020 году. Экспедиция стартовала 2 июля 2019 года из Санкт-Петербурга. Участники на мотоциклах и автомобиле преодолеют расстояние в 13 тыс. км, посетив 20 городов России. В целом путешествие займет порядка 20 дней и завершится на востоке страны, на острове Сахалин.

По дороге байкеры снимают документальный фильм о российских спасателях и пожарных – встречаются с ними в разных городах, узнают, чем они живут и как работают, фиксируют реальные истории об отваге людей.

В Хабаровске таким героем стал спасатель, который вытащил из-под завалов девочку во время землетрясения в сахалинском Нефтегорске в 1995 году.

Как рассказал организатор пробега Павел Кобяк, впервые он пересек всю Россию на мотоцикле в 2012 году, и с того времени заметно и в лучшую сторону изменилось состояние дорог и инфраструктуры.

Езда стала более удобной – качество дорог лучше, больше мест для отдыха и автозаправок. Последнее особенно важно для владельцев железных коней, у которых объемы бензобака не так велики, как у машин, и заправляться приходится чаще. Тут участникам мотопробега помогла "Роснефть".

"Очень много современных заправок с качественным бензином и хорошим сервисом. Можно и кофе попить, и перекусить. Нас в пути радует наш партнер – компания "Роснефть", которая обеспечила нас топливом на всем нашем маршруте, за что мы ей очень благодарны. Это большая помощь", – поделился Павел Кобяк.

Отметим, что руководитель экспедиции – известный мотопутешественник, автор фильмов и книг, основатель движения "Сел и поехал", он неоднократно организовывал различные мотопоездки: в Афганистан, на Памир, на Кавказ и многие другие.