Мотопробег "Сел и поехал": героя нашего времени нашли в Хабаровске

10 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Дальневосточный ФО В России
мотоцикл Харли, Авто-мото Парад 2013, Москва (2013) | Фото:Накануне.RU

Мотопробег "Сел и поехал": героя нашего времени нашли в Хабаровске

Участники мотопробега "Сел и поехал" совершили сегодня остановку в Хабаровске, чтобы сделать его частью документального фильма.

Акция приурочена к 30-летию главного спасательного ведомства страны МЧС России, которое будет отмечаться в 2020 году. Экспедиция стартовала 2 июля 2019 года из Санкт-Петербурга. Участники на мотоциклах и автомобиле преодолеют расстояние в 13 тыс. км, посетив 20 городов России. В целом путешествие займет порядка 20 дней и завершится на востоке страны, на острове Сахалин.

По дороге байкеры снимают документальный фильм о российских спасателях и пожарных – встречаются с ними в разных городах, узнают, чем они живут и как работают, фиксируют реальные истории об отваге людей.

В Хабаровске таким героем стал спасатель, который вытащил из-под завалов девочку во время землетрясения в сахалинском Нефтегорске в 1995 году.

Как рассказал организатор пробега Павел Кобяк, впервые он пересек всю Россию на мотоцикле в 2012 году, и с того времени заметно и в лучшую сторону изменилось состояние дорог и инфраструктуры.

Езда стала более удобной – качество дорог лучше, больше мест для отдыха и автозаправок. Последнее особенно важно для владельцев железных коней, у которых объемы бензобака не так велики, как у машин, и заправляться приходится чаще. Тут участникам мотопробега помогла "Роснефть".

"Очень много современных заправок с качественным бензином и хорошим сервисом. Можно и кофе попить, и перекусить. Нас в пути радует наш партнер – компания "Роснефть", которая обеспечила нас топливом на всем нашем маршруте, за что мы ей очень благодарны. Это большая помощь", – поделился Павел Кобяк.

Отметим, что руководитель экспедиции – известный мотопутешественник, автор фильмов и книг, основатель движения "Сел и поехал", он неоднократно организовывал различные мотопоездки: в Афганистан, на Памир, на Кавказ и многие другие.

Павел Кобяк(2019)|Фото: vk.com/selipoehal

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мотопробег "Сел и поехал": героя нашего времени нашли в Хабаровске

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сел и поехал, Павел Кобяк, роснефть



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.07.2019 13:10 Мск Мотопробег "Сел и поехал" добрался до Благовещенска

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров