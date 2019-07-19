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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
(2019) | Фото: chusovoy_help

Недодушили. В Пермском крае отказались возбуждать дело против живодеров

В Пермском крае пытаются привлечь к ответственности женщин-живодерок, выбросивших недодушенного щенка в мусорный бак. В редакцию Накануне.RU обратились активисты и хозяева приюта, из которого женщины забрали собаку. 19 июля они составили жалобу в Пермский краевой суд, в которой требуют отменить решение по отказу в возбуждении уголовного дела по жестокому обращению с щенком.

История эта длится еще с февраля 2019 года, когда в Чусовом Пермского края дети на помойке нашли умирающего щенка. Вскоре выяснилось, что задушить животное пыталась его хозяйка. Для этого женщина, удерживая собаку ногами, душила ее, пока она не потеряла сознание. Решив, что животное умерло, она отнесла его на свалку. Однако щенок еще был жив, в мусорном баке его нашли дети и отнесли к ветеринару. В больнице дали заключение, что собака получила несовместимые с жизнью травмы, в результате "предварительной механической неполной асфиксии". Врачи посоветовали застрелить щенка, что и было сделано тут же.

Активисты и хозяева приюта, узнав о случившимся, составили заявление в полицию, потребовав возбудить уголовное дело по статье 245 УК РФ о жестоком обращении с животными. Правоохранители, изучив материалы и опросив участников, дело решили не открывать. В ответ активисты обратились с требованием в Пермский городской суд и потребовали отменить решение полицейских. Однако суд встал на сторону МВД. Теперь зоозащитники собираются обжаловать это решение в Пермском краевом суде.

"Указанные выводы сделаны без надлежащего анализа конкретных материалов дела. Следствием не исследовался вопрос о причинении собаке увечья с применением садистских методов", - говорится в жалобе активистов для Пермского городского суда.

Активисты и их юристы уверены, что несмотря на то, что хозяева щенка не смогли его убить, они нанесли ему увечье, что также является составом статьи 245 УК РФ о жестоком обращении с животными.

(2019)|Фото: chusovoy_help

"Правоохранительные органы с непонятным упорством не желают наказывать живодерок. Все признались в содеянном, даже расследовать ничего уже не нужно. Мы хотим добиться наказания. Такие действия нужно пресекать, а не поощрять, иначе безнаказанность и вседозволенность позволит изуверам глумиться над беззащитными без оглядки. Живодеров развелось по всей стране, один изощренней другого, только потому, что не боятся наказания", - комментирует Накануне.RU активист Елена Белобородова.

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Недодушили. В Пермском крае отказались возбуждать дело против живодеров

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Теги: Пермский край, живодеры, жестокое обращение с животными



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