10 Августа 2020
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Общество В России Санкт-Петербург
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В Петербурге для туристов закроют крыши

Знаменитые петербургские крыши, на которые предприимчивые гиды водят туристов любоваться видами, скоро будут закрыты. На них поставят охранные системы видеонаблюдения и, конечно, врезные замки. Об этом сообщил врио губернатора города Александр Беглов.

Он считает, что частные экскурсии по крышам – большая проблема, поскольку такой туризм опасен и для самих участников, и для жильцов. По мнению Беглова, из-за постоянных визитов металлические крыши начинают протекать.

"Сколько замков не навешивай - спиливают болгаркой, все равно ходят (...) Вводим в парадных сейчас системы видеонаблюдения, ставим чердачные перекрытия под охрану. Взломать будет сложно: врезные замки, системы видеонаблюдения", - цитирует Беглова "Интерфакс".

Врио губернатора заявил, что свободный доступ к инженерным коммуникациям домов также опасен.

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В Петербурге для туристов закроют крыши

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Теги: крыша, туризм, экскурсия, санкт-петербург



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