10 Августа 2020
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Олег Сенцов (2018) | Фото: rvatimetat.ru

Зеленский исключил обмен украинских моряков, но предложил обменять Сенцова на Вышинского

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуть Украине арестованных украинских моряков не в рамках обмена, а просто так. Об этом он сказал во время презентации мобильных жилых модулей в минобороны.
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Ранее он сказал, что Россия должна сделать первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева - освободить украинских моряков. На что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что первым шагом для начала нормализации отношений могло бы стать оcвобождение главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Зеленский заявил сегодня, что готов обменять Вышинского на Олега Сенцова, осужденного на 20 лет за поддготовку терактов в Крыму. Как сообщало Накануне.RU, вчера об этом в Facebook написала его пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Если это первые нормальные шаги, если такие условия - мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, верните нам господина Сенцова", - сказал Зеленский, подчеркнув, что освобождение должно состояться одновременно.

Отметим, что суд по Кириллу Вышинскому сорвался уже два раза за последний месяц, причем по чисто формальной причине, хотя ожидалось, что суд может освободить его из-под стражи из-за отсутствия убедительных доказательств вины.

Предложение Зеленского примечательно тем, что Киев не признает российское гражданство Сенцова, в которое он автоматически вступил после воссоединения Крыма с Россией, не написав об отказе в месячный срок. Поэтому президент Украины либо "торгует" гражданами Украины, обменивая одного на другого, либо признает российское гражданство Сенцова, т.е. российскую юрисдикцию в Крыму с марта 2014 года. В любом случае может быть создан важный прецедент.

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Зеленский исключил обмен украинских моряков, но предложил обменять Сенцова на Вышинского

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Теги: Олег Сенцов, Кирилл Вышинский, Украина, обмен



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