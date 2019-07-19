Уральские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию редких обезьян, которых прятали в кошачьих переносках

Таможенники обнаружили шесть обезьян, которых нелегально пытались ввезти из Казахстана на Урал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, оперативники задержали женщину, которая прятала в своем автомобиле животных: двух белоруких гиббонов, двух одноцветных гиббонов и двух яванских макак. При этом несчастные звери содержались в тесных кошачьих переносках.

Экспертиза показала, что данные животные подпадают под Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, поэтому их ввоз возможен только при наличии разрешительного документа, которого у женщины не оказалось. Пока что обезьянок временно передали в зоопарк.

По заключению эксперта, их стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. За контрабанду особо ценных диких животных злоумышленнице грозит от трех до семи лет колонии, а также серьезный штраф.