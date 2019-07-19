Минтруд отказался повышать пособие по безработице в 2020 году

В 2020 г. пособие по безработице в России повышено не будет. Это следует из подготовленного в Минтруда проекта. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает корреспондент Накануне.RU.

Проектом предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 г. минимальной –1,5 тысячи рублей, максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) – 8 тыс. руб., для лиц предпенсионного возраста — 11280 руб.

При этом, Минтруд ждет роста среднемесячной численности зарегистрированных безработных предпенсионного возраста в 1,6 раза: среднемесячная численность предпенсионеров в 2020 г. составит 150,2 тыс. человек против 92 тыс. человек в январе-июне 2019 г.

Напомним, с 1 января впервые за 10 лет повысились размеры пособия по безработице. Минимальный и максимальный размер вырос с 850 руб. до 1,5 тыс. руб. и с 4,9 тыс. до 8 тыс. руб.