Один из фигурантов дела "банды ФСБ" оказался налоговиком

Фигурант дела так называемой "банды ФСБ" Дмитрий Чиквин до задержания работал в одном из управлений Федеральной налоговой службы.

Об этом он сам заявил в суде. При этом в каком именно управлении он работал, Чиквин не уточнил, передает "Интерфакс".

Ранее четверо сотрудников спецслужб дали признательные показания. Они были задержаны в Москве по подозрению в разбое и похищении 140 млн рублей.

Сообщалось, что в уголовном деле уже не семь фигурантов, а 15. Пятеро из них были ранее арестованы, двое находятся под домашним арестом. Восемь объявлены в розыск. При этом все они могли быть офицерами спецподразделения ФСБ "Альфа", которые в момент арестов находились в командировке на Северном Кавказе и смогли скрыться.

По данным СМИ, 136,5 млн рублей были похищены сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина.

Мужчина, признанный потерпевшим, объяснил следствию, что взял эти деньги "в долг у знакомых". Он несколько раз приезжал в банк, где менял рубли на доллары "через кассу".



Среди тех, кого проверяют на причастность к организации разбоя, - предприниматель Борис Караматов. Как предполагает следствие, именно он выступал в качестве посредника между москвичом с двумя сумками наличных и банком, с которым якобы был связан. Именно у Караматова может находиться бóльшая часть похищенных денег. Где он находится, пока неизвестно.