Роза Сябитова готова сосватать Ирине Шейк олигарха из Ногинского района

10 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России За рубежом
Ирина Шейк (2016) | Фото:

Роза Сябитова готова сосватать Ирине Шейк олигарха из Ногинского района

Сваха всея Руси Роза Сябитова готова найти российской модели Ирине Шейк жениха. Недавно звезда мировых подиумов и глянца рассталась с актером Брэдли Купером, и российские поклонники, как выяснилось, отчаянно переживают за соотечественницу.
Читайте также:

"У этой невесты много вариантов, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, - цитирует "Комсомольская правда" Сябитову. - Ира может прийти к нам на передачу "Давай поженимся", но звездных невест устроить - всегда проблема. Классные женихи быстро находятся для девушек попроще, а к знаменитостям как-то не хотят. Но есть вариант и лично помочь - я ж сваха, это ж моя работа. Подберем, у меня много. Сейчас я живу в Подмосковье, в Ногинском районе, у нас знаете, сколько холостых олигархов! Товар штучный, конечно, но можем подобрать. Чего нам эти западные женихи? Надо поддерживать отечественного производителя, у нас вон какой генофонд. Чего она так переживает, нечего переживать".