Роза Сябитова готова сосватать Ирине Шейк олигарха из Ногинского района

Сваха всея Руси Роза Сябитова готова найти российской модели Ирине Шейк жениха. Недавно звезда мировых подиумов и глянца рассталась с актером Брэдли Купером, и российские поклонники, как выяснилось, отчаянно переживают за соотечественницу.

"У этой невесты много вариантов, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, - цитирует "Комсомольская правда" Сябитову. - Ира может прийти к нам на передачу "Давай поженимся", но звездных невест устроить - всегда проблема. Классные женихи быстро находятся для девушек попроще, а к знаменитостям как-то не хотят. Но есть вариант и лично помочь - я ж сваха, это ж моя работа. Подберем, у меня много. Сейчас я живу в Подмосковье, в Ногинском районе, у нас знаете, сколько холостых олигархов! Товар штучный, конечно, но можем подобрать. Чего нам эти западные женихи? Надо поддерживать отечественного производителя, у нас вон какой генофонд. Чего она так переживает, нечего переживать".