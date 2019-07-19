Двух жительниц Екатеринбурга отправили в колонию за хищение 18 миллионов у банка

Суд в Екатеринбурге вынес приговор за хищение у банка крупной суммы денег через номинального заемщика. На скамье подсудимых оказались две женщины 33 и 39 лет.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2014 году сообщницы, имеющие высшее юридическое образование, изготовили поддельные документы о платежеспособности потенциального клиента банка, желающего взять ипотечный кредит в 18 млн руб. для приобретения жилого дома и земельного участка якобы общей стоимостью 22 млн руб. (при его фактической стоимости в 9 млн руб.). После одобрения заявки и перечисления средств на счет, подконтрольный мошенницам, все деньги были ими обналичены и похищены.

Сегодня, 19 июля, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес свой приговор: 33-летняя женщина получила 12 лет в исправительной колонии общего режима, а ее 39-летняя подельница - 4 года в такой же колонии. Как отметили в прокуратуре, решение суда может быть обжаловано.