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Происшествия Челябинская область
пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске, голодовка, (2019) | Фото: vk.com/magnitkacity

В Магнитогорске женщина, объявившая голодовку, не обращалась в суд для установления факта проживания в доме

Прокуратура оказывала помощь жительнице пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске, которая сегодня объявила голодовку, в подготовке проекта искового заявления об установлении факта проживания в жилом помещении. Однако до сегодняшнего дня она так и не обратилась в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Магнитогорске на балконе дома, где 31 декабря в результате взрыва произошло обрушение подъезда, вывесили баннер с надписью "Голодовка". Женщина объявила голодовку из-за отказа городской мэрии обеспечить ее жилым помещением взамен квартиры в пострадавшем доме.

Женщина была заселена в квартиру дома № 164 по проспекту Карла Маркса в 2010 году временно. В 2017 году она обратилась в суд с исковым заявлением о признании приобретшим право пользования жилым помещением по договору социального найма. Однако суд в удовлетворении требований отказал.

Как отметили в ведомстве, право на получение единовременной выплаты имели право жильцы дома, которые являлись собственниками и нанимателями жилых помещений, либо были признаны в судебном порядке постоянно проживающими в зоне чрезвычайной ситуации. Прокуратура помогла женщине подготовить исковое заявление в суд, но до настоящего времени она с иском в суд не обратилась.

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В Магнитогорске женщина, объявившая голодовку, не обращалась в суд для установления факта проживания в доме

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, квартиры, голодовка, Владимир Путин, прокуратура,



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Ранее 19.07.2019 12:35 Мск В Магнитогорске жительница дома, пострадавшего от взрыва, объявила голодовку

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