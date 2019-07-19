10 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Ключи от квартиры (2017) | Фото: dobroe-an.ru

В Нижневартовске с опережением расселяют ветхие и аварийные дома

В Нижневартовске расселение ветхих и аварийных домов идёт быстрее графика. Об этом шла речь во время встречи мэра Василия Тихонова с жителями, которая стала продолжением онлайн-конференции губернатора Югры Натальи Комаровой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе горадминистрации.

Глава города встретился с семьями, у которых есть вопросы по переселению. Среди них – жители поселка ЛПХ, переулка Совхозного и дома по улице Таежной. Тихонов отметил, что снос и переселение жителей из домов, признанных аварийными и непригодными для проживания, – приоритетный для властей города вопрос. Только в этом году расселено около 40 домов. До конца года расселят еще 18.

"Это рекордное количество для Нижневартовска", - сказал он.

По словам заместителя директора городского департамента ЖКХ Рината Назмутдинова, в Нижневартовске остается 164 жилых помещения, которые признаны непригодными. Город поэтапно признает их аварийными, переселяет жителей. В этом году новоселье отметят те, кто должен был переселиться в 2020 году. То есть город опережающими темпами решает вопрос ликвидации ветхих строений. Это совместный результат работы властей города и округа. На встрече вартовчанам сообщили ориентировочные даты сноса их домов, порядок переселения и выделения на это денег.

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В Нижневартовске с опережением расселяют ветхие и аварийные дома

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Теги: ветхое и аварийное жильё, расселение, Василий Тихонов



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Развитие сюжета:

Ранее 05.08.2019 11:50 Мск Наталья Комарова в режиме "онлайн" обсудит с югорчанами вопросы благоустройства

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Ранее 09.07.2019 16:00 Мск Наталья Комарова ответила на вопросы югорчан об аварийном жилье во время конференции "Губернатор Онлайн"
Ранее 08.07.2019 11:10 Мск Югорчане получат ответы о переселении из ветхого жилья в прямом эфире

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