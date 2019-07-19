"Газпром" угрожает обесточить стройку моста через Пур на Ямале из-за долгов подрядчика

Пуровское межрайонное отделение компании "Газпром энергосбыт Тюмень" уведомило об отключении энергоснабжения стройплощадки моста через Пур на Ямале. Дочерняя компания подрядчика строительства - "Мостостроя-11" ТФ "Мостоотряд-87" накопила многомиллионный долг за электричество, передает корреспондент Накануне.RU.

Долг мостоотряда на 15 июля составляет более 37 млн руб., еще 57 млн руб. строители должны заплатить в срок до 25 июля за текущее потребление. Таким образом, общий долг превысил 94 млн руб.

Если до 26 июля компания не погасит долг, энергетики ограничат режим потребления на объекте ПС-110/6 Юность яч. 36 2СШ ЗРУ-6 СП мост. перехода ч/з р. Пур Коротч-Уренгой.

Ранее сообщалось, что мост через Пур готов на четверть.