Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя россиянка была госпитализирована на острове Ибица после того, как, предположительно, съела экстази.

Ребенок находится в критическом состоянии в больнице Пальма-де-Майорки, сообщили местные СМИ. На острове она находилась с семьей, передает РИА Новости.

Родители девочки рассказали, что ребенок нашел экстази на полу дома, в котором остановилась семья.

Несколько лет назад в волгоградскую больницу в состоянии комы доставили ребенка 1,5 лет. У него выявили тяжелое наркотическое отравление.

Обыски по месту жительства мальчика выявили около 2 граммов спайса. По данным СКР, наркотик регулярно употреблял отец ребенка, а мальчик нашел дома упаковку со спайсом, который съел. Против отца было заведено уголовное дело.