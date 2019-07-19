10 Августа 2020
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Происшествия За рубежом
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Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя россиянка была госпитализирована на острове Ибица после того, как, предположительно, съела экстази.

Ребенок находится в критическом состоянии в больнице Пальма-де-Майорки, сообщили местные СМИ. На острове она находилась с семьей, передает РИА Новости.

Родители девочки рассказали, что ребенок нашел экстази на полу дома, в котором остановилась семья.

Несколько лет назад в волгоградскую больницу в состоянии комы доставили ребенка 1,5 лет. У него выявили тяжелое наркотическое отравление.

Обыски по месту жительства мальчика выявили около 2 граммов спайса. По данным СКР, наркотик регулярно употреблял отец ребенка, а мальчик нашел дома упаковку со спайсом, который съел. Против отца было заведено уголовное дело.

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Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

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Теги: девочка, ибица, наркотики



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