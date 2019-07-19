Полумиллионный штраф за сокрытие налоговых денег заплатит директор Южноуральского завода радиокерамики

В Челябинской области осудили директора Южноуральского завода радиокерамики за сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

Налоговая вынесла решение на взыскание с завода недоимок по налогам, были выставлены инкассовые поручения на бесспорное взыскание и перечисление в бюджет более 112 млн руб., сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Директор же скрыл 93 млн руб., на которые должно было быть наложено взыскание.

Сейчас по суду он обязан заплатить штраф в 500 тыс. руб.